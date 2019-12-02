Проведение в Баку двусторонних встреч РФ-НАТО показывает, что Запад и Россия доверяют Азербайджану - Фарид Шафиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Среди множества стран в мире НАТО и Россия выбирают именно Азербайджан для проведения встреч, которые призваны сделать нашу планету более безопасной, служить сотрудничеству и снижению рисков. Проведение в Баку таких встреч, ожидаемых во всем мире с трепетом и интересом, действительно вызывает гордость.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он сообщил, что Запад и Россия доверяют Азербайджану. Азербайджан уже стал для России своеобразной переговорной платформой.

«Речь идет о встрече начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Сэром Стюартом Пичем в Баку. Контакты с НАТО, двусторонние встречи уже проводятся в Баку. А это показывает, что Запад и Россия доверяют Азербайджану», - сказал Шафиев.

Напомним, что 26 ноября в Баку прошла встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Сэром Стюартом Пичем.

На встрече обсуждались ситуация в сфере безопасности Европы, меры по пресечению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО, в том числе вопрос возобновления диалога военных экспертов.

Стороны также обсудили положение в кризисных регионах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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