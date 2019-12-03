Лавров: Мы как сопредседатели будем содействовать решению карабахского конфликта

БАКУ/Trend/- Мы как сопредседатели будем содействовать решению карабахского конфликта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

"Вчера мы провели очень насыщенную встречу с президентом Азербайджана. По итогам встречи были достигнуты очень важные договоренности",- сказал он.

Он напомнил, что неделю назад завершился визит Первого Вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Мы говорили о международной повестке дня, а также о сотрудничестве в рамках международных организаций. Мы также обсудили сотрудничество по Каспию. Мы обсудили координацию усилий для сотрудничества. По экономике ожидается прирост почти на 15 процентов по итогам года. Что касается гуманитарного сотрудничества, здесь тоже наблюдается рост.»,- сказал он.

Нагорно-карабахский конфликт является одним из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве.

«У нас есть понимание, что компромисс имеет место. Мы как сопредседатели будем содействовать решению. Надеемся, что будут результаты»,- сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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