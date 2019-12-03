Мамедъяров: Россия очень активно использует Баку-Тбилиси- Карс

БАКУ/Trend/ - Россия очень активно использует Баку-Тбилиси- Карс.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

Лавров, в свою очередь, отметил, что перспективы развития экономического сотрудничества самые положительные, так как, данное направление является частью стратегического сотрудничества.

«Кроме того, существует очень тесное сотрудничество по транспортным развязкам»,- сказал Лавров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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