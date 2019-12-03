Мамедъяров: Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху в Братиславе

3 декабря 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху завтра в Братиславе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

Он отметил, что глава МИД Армении намерен поставить вопрос о безопасности. «Что такое безопасность в нашем понимании и понимании Армении? Есть понимание того, что в первую очередь вооруженные силы должны вернуться в казармы. Да, безопасность важна. Но и для Азербайджана, его населения в Карабахе. Мы обратились к сопредседателям для подготовки доклада по оценке ситуации и решению вопроса безопасности. Для этого нужны серьезные предметные переговоры. Я думаю, что завтра мы откроем эти переговоры. Ожидания от встречи с армянским коллегой завтра в Братиславе заключаются в том, что мы должны двигаться вперед», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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