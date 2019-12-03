Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

3 декабря 2019 21:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 17:54)

БАКУ /Trend/ - 3 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного телекоммуникационного союза Хоулиня Чжао, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив удовлетворение встречей, генеральный секретарь Хоулинь ЧЖАО сказал:

- Вы – Президент, с которым я до сих пор встречался чаще всех в мире. Выставка Bakutel – ежегодное мероприятие. В этом году она отмечает 25-летие.

Президент Ильхам Алиев: Да, это так.

Хоулинь ЧЖАО: Она также является наиболее часто посещаемым мною до сих пор мероприятием.

Президент Ильхам Алиев: Это хороший показатель нашего сотрудничества и отражает значение, придаваемое Азербайджаном сектору ИКТ. Конечно, ваше личное участие в выставке очень важно. Потому что это свидетельствует о значении мероприятия для Международного телекоммуникационного союза. Мы также считаем это показателем оценки нашей работы в указанном секторе. Как было отмечено вами, это - 25-я выставка. Мы видим, что интерес с каждым годом растет. На самом деле во время этой выставки мы можем поговорить и о достижениях, завоеванных нами в нынешнем году. Считаю, что мы достигли очень хорошего развития в секторе ИКТ, который остается одним из главных приоритетов нашей страны. Потому что он создает много новых идей, приносит новые технологии, способствует модернизации нашей страны.

Азербайджан в настоящее время находится на этапе очень активных реформ. Структурные реформы, реформы, связанные с политическим развитием, прозрачностью. Мы видим очень хорошие результаты. Азербайджан – очень стабильная страна, и большинство населения поддерживает нашу политику. Это основано на демонстрации сильной политической воли, а также больших достижениях в экономической и социальной жизни. Текущий год также был очень заметным с этой точки зрения. Улучшение условий повседневной жизни людей, реализация социальных программ, повышение зарплат и пенсий – все это, естественно, является показателем нашего развития. Разумеется, сектор ИКТ как главная ведущая сила экономики будет играть очень важную роль и в предстоящие годы. Развитие этого сектора будет способствовать получению нами большего эффекта от реформ. Естественно, я хочу лично выразить вам признательность за внимание к нашей стране. Рад, что вы каждый год посещаете нас на этой выставке. Благодаря этому мы смогли наладить очень плодотворное сотрудничество. Таким образом, я признателен вам и желаю хорошего времяпрепровождения в Баку.

Хоулинь ЧЖАО: Большое спасибо, господин Президент. Да, действительно, я вижу стремительное развитие ИКТ в Азербайджане. Уже есть много новых ИКТ-применений для охвата всех других экосистем, и они широко распространились во всех экосистемах. Только в этом году я вижу не только участие многочисленных стран в Bakutel, но и большое количество новой продукции и новых применений. К примеру, я увидел, что на выставке шел обстоятельный разговор об "объемной информации", много говорилось о продукции искусственного интеллекта. Они отличаются друг от друга. Также до того, как приехать сюда, я ознакомился со стендами, подготовленными молодежью. У меня было определенное общение с ними, и я обнаружил, что эти дети очень талантливы.

В заключение была сделана фотография на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане имеется благоприятная среда для развития инновационной экосистемы, высоких технологий
Политика 18:37
Президент Ильхам Алиев назначил Эльбруса Исаева ректором Нахчыванского госуниверситета
Политика 17:55
Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза (ФОТО)
Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлинском районе
Политика 16:32
Президент Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Ирана (ФОТО)
Политика 13:18
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции (ФОТО)
Политика 13:12
Лента новостей
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Европа 22:53
Меркель заявила об оптимистичном настрое, несмотря на разногласия в НАТО
Европа 22:31
Пять ракет упали на территории военной базы в Ираке
Арабские страны 22:16
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в настоящее время находится на этапе очень активных реформ
Политика 22:16
В пожаре на фабрике в столице Судана погибли 26 человек
Другие страны 21:59
В Грузии создана энергетическая биржа
Энергетика 21:44
В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма
США 21:42
Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси
В мире 21:16
В регионах Азербайджана растет кредитование
Финансы 20:58