Азербайджан ведет культурно-просветительную работу с соотечественниками в Грузии — председатель комитета

БАКУ /Trend/ - Началась реализация программы культурно-просветительной работы среди азербайджанцев в Грузии.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он подчеркнул, что сотрудники Госкомитета с этой целью провели исследования в этой страны.

"Мы начали решать проблемы азербайджанцев в Грузии. Наши сотрудники посетили села, в которых живут азербайджанцы. Мы знаем с какими проблемами они сталкиваются. Совместно с министерством образования и другими структурами был составлен план действий и уже начата реализация этого плана. Азербайджанцы, живущие в Грузии, обеспечиваются учебниками на азербайджанском языке. Недавно, в Марнеули была создана большая школа интеграции азербайджанской молодежи. Там обучаются, получают знания сотни молодых азербайджанцев", - сказал Мурадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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