Самед Сеидов: Действия радикальной оппозиции не дадут желаемого результата

5 декабря 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Такого рода заявления радикальной оппозиции — это своего рода проявление слабости.

Об этом в Тренд сказал политолог, глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

«Попытки некоторых радикально настроенных групп придать видимость фиктивности внеочередным парламентским выборам потерпят неудачу. В частности, всякие утверждения о том, что грядущие выборы не будут соответствовать законодательным нормам являются очередной попыткой актуализации собственной значимости при отсутствии оной. Поэтому такие действия радикальной оппозиции не дадут желаемого результата» - сказал политик.

Сеидов также заявил, что если какая-то политическая сила или группа людей чувствует в себе силу и предлагает альтернативные пути решения тех или иных вопросов, то они могут быть гарантированно поддержаны избирателями:

«С этой точки зрения парламентские выборы — это способ проявить свои способности перед избирателями. А все другие ситуации по поводу бойкотов и неучастия являются всего лишь очередной попыткой радикальной оппозиции актуализировать свою значимость» - подытожил Сеидов.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание. 2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении, Милли Меджлиса.

Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

На состоявшемся 4 декабря заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса (парламента) Конституции.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что роспуск Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @alihuseyn

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