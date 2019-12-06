Президент Ильхам Алиев: Наша молодежь в будущем должна сохранить ценности, которые наш народ создавал веками

6 декабря 2019 04:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наша молодежь в будущем должна сохранить ценности, которые наш народ создавал веками.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками во время открытия комплекса «ASAN Həyat» в городе Шамаха.

"Присущие нашему народу национально-духовные ценности, которые мы веками сохраняли, построены на этих принципах. Я неоднократно говорил, что наша молодежь в будущем должна сохранить ценности, которые наш народ создавал веками, так же, как их сохраняем мы. Только тогда мы сможем сохранить и защитить нашу национальную самобытность, достоинство", - сказал Президент.

По его словам, присущие нашему народу особенности совпадают с волонтерским движением

"У нас уже есть тысячи, возможно, десятки тысяч волонтеров.Должен также отметить, что относительно недавно я дал указание о том, чтобы волонтеры приступили к деятельности и в государственных учреждениях, привлекались туда. В министерствах и государственных компаниях уже есть группы волонтеров. Частные компании должны привлекать к работе волонтеров, потому что это принесет им пользу и внесет вклад в наше общее дело. Поэтому перед волонтерами, считаю, открыты все возможности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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