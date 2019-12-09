Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях Бюро и комитетов ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - В Париже 9-13 декабря пройдут заседания Бюро и комитетов по политическим делам и демократии, правовым вопросам и правам человека, а также мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в понедельник Trend.

В заседаниях примут участие председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и член делегации, депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев.

На заседаниях состоятся обсуждения по Плану деятельности Парламентской ассамблеи в 2020 году, результатам парламентских выборов, проведенных в Беларуси, а также в связи с предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, предварительным проектом доклада по Азербайджану мониторингового комитета, применением минимальных стандартов в избирательной системе и др. Будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.