Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях Бюро и комитетов ПАСЕ

9 декабря 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Париже 9-13 декабря пройдут заседания Бюро и комитетов по политическим делам и демократии, правовым вопросам и правам человека, а также мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в понедельник Trend.

В заседаниях примут участие председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и член делегации, депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев.

На заседаниях состоятся обсуждения по Плану деятельности Парламентской ассамблеи в 2020 году, результатам парламентских выборов, проведенных в Беларуси, а также в связи с предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, предварительным проектом доклада по Азербайджану мониторингового комитета, применением минимальных стандартов в избирательной системе и др. Будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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