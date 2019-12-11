В МИД Азербайджана прошла встреча с послами Тихоокеанского альянса

БАКУ /Trend/ - В МИД Азербайджана состоялась встреча с аккредитованными в стране послами стран-членов Тихоокеанского альянса, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

В ней с азербайджанской стороны приняли участие делегация во главе с послом по особым поручениям Эльшадом Искендеровым, а со стороны Тихоокеанского альянса - послы Мексики, Чили и Колумбии.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан заинтересован во взаимном политико-экономическом сотрудничестве со странами-членами Альянса, предоставлена информация о потенциале транспортной и туристической сферы. Было отмечено, что Азербайджан расположен на пересечении международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс являются стратегическим составляющими транспортного узла в трансграничных перевозках транзитных грузов. также было сказано, что Азербайджан готов сотрудничать в этой сфере со странами-членами и наблюдателями Тихоокеанского альянса.

Послы стран-членов Альянса подчеркнули заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, и выразили готовность обсуждать с соответствующими структурами практические проекты по развитию связей в сферах экономики, культуры, образования и туризма.

На мероприятии были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. На встрече также присутствовал представитель министерства экономики Азербайджана.

Отметим, что 4-6 июля 2019 года во время визита в Перу делегации Азербайджана во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым страна получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (ТОА).

ТОА - это торговый блок стран Латинской Америки, образованный Чили, Колумбией, Мексикой и Перу, в котором в качестве наблюдателей участвуют 57 стран.

Альянс создан для всесторонней интеграции в области услуг, капиталов, этих стран с общим населением 210 миллионов человек и восьмым местом в мире по совокупному объему ВВП.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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