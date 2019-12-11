ЦИК: Приняты все меры, предусмотренные по муниципальным выборам в Азербайджане

11 декабря 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 23 декабря, до сегодняшнего дня приняты все предусмотренные меры.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал ее председатель Мазахир Панахов, сообщает в среду Trend.

Панахов отметил, что проводится необходимая работа по привлечению граждан к участию в выборах: «Необходимо сделать все, чтобы избиратели активно участвовали в голосовании. Правда, активность в муниципальных выборах бывает ниже, чем на других голосованиях, но хотелось бы, чтобы эта цифра была высокой».

Председатель ЦИК добавил, что во всех избирательных пунктах созданы все необходимые условия для голосования, чтобы избиратели без помех участвовали в процессе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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