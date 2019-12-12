Посол: Гейдар Алиев - великий лидер, каждый шаг которого является примером

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев - великий лидер, жизненный путь которого необходимо изучать.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает в четверг Trend

По его словам, каждый шаг великого лидера Гейдара Алиева является примером.

"Он всегда прилагал все усилия для того, чтобы Азербайджан был независимым, для развития страны. Еще раз с почтением склоняю голову перед его памятью», - сказал Озорал.

Отметим, что сегодня исполняется 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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