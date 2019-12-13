Адиль Каукенов: Казахстан поддерживает Азербайджан по проектам стратегического значения

Баку/ Trend/ - Казахстан поддерживает масштабные проекты с участием Азербайджана, которые выгодны в плане экономической целесообразности, направлены на усиление муждународного сотрудничества и обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире. Об этом Trend сказал казахский аналитик, директор Центра китайских исследований «China Center» Адиль Каукенов.

По мнению эксперта, одним из таких проектов представляющих важнейшую значимость для региона является «Один пояс, один путь».

"Проект получил существенную поддержку со стороны Казахстана и должен рассматриваться между нашими странами не только как способ диверсификации торговых путей, но и как путь общей интеграции, особенно учитывая, что Казахстан и Азербайджан входят в ряд политических и экономических международных организаций. В то же время, реализация таких грандиозных международных проектов как “Один пояс, один путь” позволит Казахстану решать внутренние проблемы путем объединения транспортно-экономических узлов за счет новых международных маршрутов. Это значит, что проект “Один пояс, один путь” позволит развивать прикаспийский регион, создавать новые стратегические проекты между Азербайджаном и Казахстаном", - сказал эксперт

Он отметил, что Казахстан нуждается в диверсификации собственных экономических направлений, в еще более глубоком развитии торгово-экономических путей для увеличения товарооборота между соседями по Каспию.

В то же время, казахстанский эксперт высоко отозвался о стратегической значимости Бакинского порта для Нур-Султана.

"Казахстан модернизировал порт Актау и скоро введет в эксплуатацию другой порт - Курык. Этот шаг направлен на то, чтобы довести транспортное сообщение “Актау-Баку” на качественно новый уровень, укрепив экономическую безопасность наших стран. На сегодня двустороннее культурное и гуманитарное сотрудничество превосходит экономическую составляющую. В связи с этим, считаю, что Баку и Нур-Султан должны активно наращивать сотрудничество в области экономики» - заявил Каукенов.

Говоря о политическом взаимодействии, эксперт отметил, что двустороннее сотрудничество в этой важной сфере находится на высоком уровне.

Отметим, что концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, призванная способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала в его выступлении в Астане в ходе государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

Напомним, что в декабре 2015 года в рамках визита в КНР Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути», тем самым была выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

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