Избирательные пункты в Азербайджане будут обеспечены устройствами для считывания информации с чипов

14 декабря 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 23 декабря, избирательные пункты будут обеспечены устройствами, считывающими информацию с чипов на удостоверениях личности нового поколения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Он отметил, что в удостоверениях личности нового поколения, выданных гражданам Азербайджана, местожительство не указывается.

"В этих удостоверениях личности есть чипы и вся информация о гражданине собрана там. Уже около 2500 устройств для считывания чипов приведены в готовность. Всего в стране 5049 избирательных пунктов. Приблизительно к четвергу все они будут обеспечен такими устройствами. Процесс стартует сегодня. Полагаю, никаких проблем с этим не будет", - отметил Гасымов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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