Азербайджанский народ не должен слушать выходцев из НФА

16 декабря 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Я еще раз убедился в том, что азербайджанский народ не должен слушать никого, кто вышел из НФА, потому одно полушарие их мозга - большевистское, и они никак не могут избавиться от этого мышления.

Об этом сказал юрист Аслан Исмайлов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, ни у одного из тех, кто вышел из НФА (Народный фронт Азербайджана – ред.), нет веры в себя, поэтому любую перемену они видят только в революции, либо в поддержке внешних сил. В данной связи необходимо придавать значение мнению представителей политических и общественных движений нового поколения.

«Еще раз повторяю, что результаты выборов зависят от массового участия людей, веры в себя и защиты своих интересов. Пессимистично относиться к выборам, бойкотировать их очень вредно для государства и народа, это может привести азербайджанский народ к духовному упадку и трагедии», - сказал Исмайлов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

Небольшая горстка оппозиционеров, называющая себя «Национальным советом» демократических сил, призывает не участвовать в выборах, бойкотировать их.

(Автор: Альпер М. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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