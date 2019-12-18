Президент Ильхам Алиев: Инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный, и объем вложенных инвестиций наглядно демонстрирует это

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный, и объем вложенных инвестиций наглядно демонстрирует это.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-украинском бизнес-форуме.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет в Азербайджане происходил стремительный экономический рост, экономика увеличилась более чем в три раза.

"То есть, валовой внутренний продукт увеличился на более чем 300 процентов, и, конечно, это позволило нам и нарастить нашу экономическую мощь, и реализовать инфраструктурные проекты. Если 15 лет назад бедность была на уровне примерно 50 процентов, то сегодня она на уровне 5 процентов. То есть, это свидетельствует о том, что доходы от природных ресурсов распределяются в обществе равномерно, и все слои общества получают от этого выгоду. В этом году мы представили очень серьезный социальный пакет. Широким социальным пакетом была охвачена примерно половина нашего населения – 4 миллиона 200 тысяч человек, минимальная заработная плата повышена в 2 раза, минимальная пенсия – на 70 процентов, некоторые пособия – на 50 процентов, а некоторые – на 100 процентов, и Азербайджанское государство еще раз продемонстрировало суть своей политики. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, и мы направляем полученные дополнительные доходы, в первую очередь, на социальные проекты. В то же время, естественно, важное место занимают и инфраструктурные проекты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что 85 процентов экономики Азербайджана формируется в частном секторе. "Это означает, что широкий процесс приватизации уже завершается. В монополии государства остались лишь стратегические активы. К примеру, Государственная нефтяная компания – наша энергетическая компания, водная компания, компания по строительства дорог, железная дорога, Каспийское пароходство, АЗАЛ – наши воздушные пути, и несколько других компаний. Кроме них все наши другие структуры действуют в частном секторе, и, конечно, это создает прекрасный климат и для иностранных инвесторов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что реформы, проводимые в последнее время в налоговых и таможенных органах, дают результаты в этих сферах.

"Эти сферы в нашей стране были очень проблемными. Но за последние несколько лет были проведены очень серьезные реформы, и эти сферы стали уже прозрачными, на что сразу же позитивно отреагировал бизнес. За 11 месяцев этого года налоговые и таможенные органы внесли в казну сверх плана средства в размере примерно 600 миллионов долларов. Наш внешний долг находится на очень низком уровне, он составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю Азербайджан занимает девятое место в мире. Наши валютные резервы в пять раз превышают наш внешний долг. То есть, мы в любое время можем обнулить внешний долг. Недавно согласно отчету Международной ассоциации развития Азербайджан полностью стал страной-донором. То есть, теперь мы являемся страной, не берущей, а дающей в долг. Мы и сами вкладываем инвестиции в зарубежные страны. Эти инвестиции превышают 20 миллиардов долларов. По нашей инициативе в регионе были реализованы очень важные энергетические и транспортные проекты. В осуществлении этих проектов финансовую поддержку нам оказали иностранные банки - европейские банки, азиатские банки. За счет этой поддержки и наших внутренних ресурсов мы соединили нефтепроводами Каспийское море с Черным и Средиземным морями. В то же время уже завершается строительство газовой линии протяженностью 3 тысячи 500 километров из Азербайджана в Европу. В следующем году мы отметим ее открытие, и, таким образом, Азербайджан будет говорить свое слово в мире не только как экспортер нефти, но и как экспортер газа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, параллельно с этим, Азербайджан уже экспортирует и электроэнергию, в том числе в Европу.

"Растущие энергетические генерационные мощности позволяют, - естественно, мы удовлетворили свои внутренние потребности, - вносить вклад в энергетическую безопасность других стран.Один из обсуждаемых сегодня вопросов связан с транспортом, и здесь также очень широкие возможности для сотрудничества. Если мы сможем соединить транспортную инфраструктуру Украины с транспортной инфраструктурой Азербайджана и проводить единую тарифную политику, то, считаю, объем грузоперевозок через территорию наших стран резко возрастет. Мы видим рост по сравнению с прошлым годом, однако считаем, что он может быть еще более внушительным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям. "Однако, несмотря на это, мы очень крупными инвестиционными проектами превратили Азербайджан в один из международных транспортно-логистических центров, и проходящие через территорию нашей страны транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг повышают эту нашу роль. Эти проекты придали импульс последующим другим проектам, в том числе проектам транспортных коридоров Север-Запад и Юг-Запад. То есть, все эти пути проходят через территорию Азербайджана. Эти проекты не являются чисто экономическими и транспортными проектами, они в широком смысле вносят вклад и в международное сотрудничество. Потому что страны, расположенные вдоль этих коридоров, поднимаются до статуса естественных союзников. Таким образом, эти проекты служат в том числе безопасности, благополучию, взаимопониманию. Считаю, что с учетом всех этих позитивных основ мы за короткий срок сможем и увеличить наш торговый оборот, и реализовать крупные проекты инвестирования. Таким образом, у этого бизнес-форума будут конкретные результаты. Мы хотим этого, верим в это. Желаю успехов бизнесменам Азербайджана и Украины", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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