В Баку прошла конференция "Политика Президента Ильхама Алиева: межкультурная и межрелигиозная гармония"

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла конференция на тему "Политика Президента Ильхама Алиева: межкультурная и межрелигиозная гармония", совместно организованная министерством культуры и Государственным комитетом по работе с религиозными структурами.

Как сообщает в среду Trend, на конференции, которая прошла под модераторством проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде, была обсуждена динамика развития отношений государство-религия под руководством Президента Ильхама Алиева, забота государства о религии, работа в сфере пропаганды традиций мультикультурализма и толерантности, вклад Азербайджана в развитие связей между различными культурами и религиями, а также предстоящие в этой сфере задачи.

Выступивший на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев, сказал, что за прошедшие 10 лет Бакинский межкультурный форум заслужил авторитет, незыблемый как для государств, так и для международных организаций.

Министр сообщил, что благодаря усилиям Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, 13 нематериальных и три материальных культурных памятника наследия страны внесены в список ЮНЕСКО. Азербайджан известен в мире не только как нефтяная страна, но и как колыбель толерантности, самобытной культуры и истории.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в своем выступлении сообщил, что настоящее мероприятие посвящено политике, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым в направлении развития межкультурных и межцивилизационных отношений.

"Азербайджан расположен на стыке различных цивилизаций, культур. Межкультурные, межцивилизационные отношения занимают важное место в политике Президента Ильхама Алиева. В Баку по этому поводу проведено немало мероприятий. Азербайджан сыграл ключевую роль в реализации Бакинского процесса. В то же время, под руководством Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и в Азербайджане, и за рубежом проведены многочисленные мероприятия в связи с межкультурным диалогом", - сказал Гурбанлы.

Он подчеркнул, что на текущий момент крайне важно дальнейшее укрепление межкультурных, межцивилизационных отношений.

"Потому что в современном мире существуют такие угрозы, в устранении которых укрепление диалога является одним из самых важных факторов. С участием представителей Управления мусульман Кавказа, а также Религиозного комитета и других, по этом направлении проводятся многочисленные мероприятия. Состоялся вначале первый, а недавно и второй Саммит религиозных лидеров, была принята Бакинская декларация. В целом, эти мероприятия имеют важное значение. Они играют ключевую роль в представлении миру мультикультурных ценностей Азербайджана", - сказал Мубариз Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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