Владимир Зеленский хочет роста азербайджанских инвестиций в Украину - Эльхан Шахиноглу

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку актуализировал основные направления развития сотрудничества.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Центра исследований "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглу.

По его словам, украинский президент в очередной раз подтвердил, что его страна на стороне Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, что стало уместным месседжем Зеленского Армении. Политолог отметил, что Владимир Зеленский, также хочет увеличения азербайджанских инвестиций в Украину.

"Зеленский отдельно предложил, чтобы делегация из Баку отправилась в Киев и изучила там инвестиционные возможности и условия. Украина открытая для инвестиций страна. Зеленский хочет реализовать масштабную программу по приватизации. На этом рынке можем занять свое место и мы.

Киев также проявляется интерес к проекту "Южный газовы коридор", что стало очевидным из слов Владимира Зеленского. А в чем будет заключаться ее роль должны определить специалисты двух стран. Хочет ли Украина покупать азербайджанский газ через европейские страны, или возможно обсуждение других вариантов?", - задается вопросом политолог.

"Владимир Зеленский заинтересован в расширении деятельности Госнефтекомпании Азербайджана в Украине. В настоящее время в Украине действуют 60 автомобильных заправочных станций и четыре нефтяные базы. Госнефтекомпания Азербайджана является одним из лидеров своей сферы в Украине. Зеленский предложил ей укрепить свои позиции в Украине", - отмечает Шахиноглу.

По его словам, транзитные грузоперевозки тоже перспективная область расширения двустороннего сотрудничества.

"В последние годы между Азербайджаном и Украиной вырос объем грузоперевозок. Грузы из Центральной Азии, Ирана и Китая через Азербайджан перевозятся в Украину. В то же время Украина транспортирует свои грузы в вышеназванные государства через Азербайджан. Можно и увеличить этот объем. Для обсуждения всех этих вопросов заседание Совместной межправительственной комиссии будет проведено в январе будущего года в Киеве. Не случайно, президент Украины также провел обсуждения с премьер-министром Али Асадовым", - сказал Шахиноглу.

Он добавил, что визит Владимира Зеленского в Азербайджан можно назвать успешным.

"Самое главное, что из стран бывшего СССР, в том числе Грузии и Армении, Владимир Зеленский совершил первый визит именно в Азербайджан. Это говорит о перспективах выхода сотрудничества между двумя странами на новый более высокий уровень", - подытожил Эльхан Шахиноглу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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