Президент Ильхам Алиев: Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, разрушали, уничтожали Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Президент Ильхам Алиев отметил, после того, как в 1982 году Гейдар Алиев уехал в Москву, в хлопководстве начался период спада, производство постепенно снижалось.

"В 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость, производство хлопка упало до 500 тысяч тонн, а в 1993 году – до 280 тысяч тонн. Как вам известно, первые годы периода независимости проходили очень тяжело, страна находилась в очень тяжелом положении. В результате армянской оккупации, гражданской войны, нерадивой, преступной деятельности тандема НФА-Мусават наша страна оказалась на краю пропасти. В стране господствовал тотальный кризис – политический, военный, экономический, уровень инфляции превышал 1000 процентов, промышленные предприятия были парализованы, сельское хозяйство развалено, царили грабеж, взяточничество, произвол. Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан. Они как будто выполняли приказ какого-то преступника. В результате этого, конечно, промышленность оказалась парализованной, сельское хозяйство было полностью развалено, а страна пришла в неуправляемое состояние. Только после того, как Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти, ситуация стабилизировалась, Азербайджан был выведен на путь развития, и сегодня мы видим проявления этого развития во всех сферах", - сказал глава государства.

По его словам, в то время для выхода из тяжелого положения необходимо было обеспечить два основных фактора.

"Один из них заключался в привлечении иностранных инвестиций, и мы добились этого. Когда в этом году мы отмечали 25-летие «Контракта века», я еще раз поделился мыслями о значении данного контракта и исторической работе, проделанной великим лидером в этой области, и сказал, что мы добились вложения в страну инвестиций, исчисляющихся миллиардами долларов. Другой путь выхода был связан с приватизацией. В то время начали проводиться очень серьезные экономические реформы, земля была передана крестьянам, фермерам. Конечно, это был правильный шаг. Но правдой является и то, что техника, оставшаяся с советского времени, можно сказать, вышла из строя, для принятия агротехнических мер не было опыта, отвечающего современным стандартам, достаточно резко проявлялись проблемы, связанные с удобрениями, пестицидами. Большой проблемой являлась и нехватка топлива. Поэтому частные структуры, крестьяне и фермеры испытывали большие трудности с организацией производства хлопка на современном уровне. Винить крестьян в этом нельзя. Но деятельность частных компаний, приватизировавших хлопкоочистительные заводы, обещавших развивать хлопководство, конечно, не может считаться удовлетворительной. Точнее, их деятельность заслуживает самой плохой оценки", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате их нерадивой деятельности хлопководство в Азербайджане сходило на нет, в хлопководческих районах безработица приобретала широкий размах.

"Частные структуры не справились с этой задачей, они не вложили необходимых инвестиций, не смогли обеспечить эффективной работы хлопкоочистительных заводов и, могу сказать, в целом, равнодушно отнеслись к этому вопросу. Таким образом, в хлопководстве произошел большой спад. По существу, мы, можно сказать, теряли эту доходную традиционную для нас трудоемкую отрасль. Могу привести такую цифру: в 2015 году хлопок был засеян только на 18 тысячах гектаров и заготовлено 35 тысяч тонн урожая. Обратите внимание, заготовка хлопка сократилась с одного миллиона тонн в 1981 году до 35 тысяч тонн", - сказал глава государства.

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