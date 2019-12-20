Представители омбудсмена Азербайджана посетили Эльвина Исаева

20 декабря 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Национальная превентивная группа (НПГ) омбудсмена по предотвращению пыток без предварительного предупреждения посетила Бакинский следственный изолятор пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, целью посещения, организованного согласно факультативному протоколу "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и закону Конституции Азербайджана "Об омбудсмене", стало расследований условий содержания и обращения и соблюдения прав содержащихся там лиц.

В ходе посещения, при участии врача Группы, были исследованы условия содержания и обращения в СИЗО, обеспечение питанием, медицинской помощью, права на телефонные разговоры, свидания и другие вопросы. С этой целью на основе случайного выбора группа встретилась с заключенными.

В ходе посещения, членами НПГ был в условиях конфиденциальности принят и выслушан Эльвин Ильтихам оглу Исаев, депортированный в Азербайджан 12 декабря 2019 года. Исаев выразил удовлетворение, по поводу условий содержания, медицинских услуг и обращения, принял гостинцы и поговорил с семьей по телефону.

В рамках посещения содержащимся лицам были разъяснены их права, требования соответствующих законодательных актов, приняты обращения, адресованные омбудсмену, некоторым лицам была дана юридическая консультация по вопросам, поднятым в связи со следствием в их отношении, вопросы по некоторым обращениям были решены на месте.

В связи с результатами посещения и принятыми заявлениями Группа намерена обратиться в соответствующие структуры.

Отметим, что в рамках Национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана регулярно проходят посещения в места принудительной изоляции людей, в этих учреждениях расследуются условия содержания, вопросы обращения, организация медицинских услуг. Наряду с обсуждением данных в ходе предыдущих посещений рекомендаций, проверяется их исполнение на местах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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