Депутат: В Азербайджане начался новый этап борьбы с коррупцией и взяточничеством

БАКУ /Trend/ - Задержание с последующим арестом главы Исполнительной власти Агстафинского района за получение взятки говорит о том, что в стране начался новый этап мер по борьбе с коррупцией и взяточничеством, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что арест глав Исполнительной власти Агстафинского района и Евлаха наглядно демонстрирует, что каждый, независимо от должности и полномочий, неминуемо ответит за совершенное преступление. «На всех совещаниях и других мероприятиях, проведенных в последнее время Президентом Ильхамом Алиевым, он особо затрагивал этот вопрос, говоря, что необходимо искоренить коррупцию и взяточничество. Пусть никто не думает, что это временное явление. Эта борьба будет продолжительной и охватит все сферы в стране», - сказал депутат.

Мамедов добавил, что меры по борьбе с коррупцией принимаются во всем мире: "Факты коррупции и взяточничества разного уровня есть и в ведущих странах, которые считают себя демократическими. Каждый в своей сфере должен опираться на закон. Народ, общественность, медиа всегда видят, говорят и пишут о таких негативных явлениях. Все, независимо от уровня занимаемой должности, должны сделать выводы и нести ответственность. Никто не может считать себя неприкосновенным. Перед законом все равны».

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, глава городской ИВ Евлаха Годжа Самедов и другие были задержаны в качестве подозреваемых лиц по уголовным делам, возбужденным по соответствующим статьям УК за злоупотребление должностными полномочиями, неоднократное взяточничество в крупных суммах, вымогание денежных средств у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также получение под разными предлогами взяток от предпринимателей, и по другим фактам.

Продолжаются надлежащие оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к следствию других участников преступления.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 декабря 2019 Низамеддин Гулиев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Агстафинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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