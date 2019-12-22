Михаил Гусман: Уровень доверия между Президентами России и Азербайджана самый высокий (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Уровень доверия между Президентами России и Азербайджана самый высокий.



Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.



«У Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже сложившийся за эти годы достаточно тесный, глубокий диалог. Только за последнее время Президенты встречались и на Валдае, и в Ашхабаде, и вот сейчас в Петербурге. Они встречались как друзья, это было видно даже по тем, первым секундам встречи, когда они поздоровались и обнялись. Я уже говорил об этом и еще раз скажу, что всегда видно особенно профессиональному глазу, отношение между лидерами, то как они встречаются, как они разговаривают и с каким настроением смотрят друг на друга во время беседы. Вы знаете, это дорогого стоит. Это называется в политическом словаре «личной химией», и она между президентом Путиным и Алиевым, очень плотная, очень тесная. Видно, что эти два лидера хорошо понимают друг друга, а самое главное, доверяют друг другу. Потому что, если есть в современном мире большой дефицит, именно в политической части мира, то это дефицит доверия. К счастью, вот этого дефицита доверия между Президентами России и Азербайджана нет. У них как раз это доверие на самом высоком уровне», - заявил известный российский общественный деятель.



Касаясь темы визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву, Михаил Гусман отметил, что позитивный резонанс от визита ощущается и по сей день. "Я уже говорил и еще раз готов повторить о беспрецедентном характере этого визита, по насыщенности встреч, по уровню диалога, по близости собеседников, по важности затронутых тем. Трудно себе представить какого-то ни было лидера страны, а Мехрибан Алиева - второе лицо в государстве, которого встречало бы такое количество руководителей России, какое встречало Мехрибан ханум. У Мехрибан Алиевой состоялись встречи с Президентом России Владимиром Путиным, с главой правительства России Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, было проведено много других встреч", - добавил Гусман.



По его мнению, такое отношение к Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, является знаком высочайшего уважения к государственному деятелю и незаурядной личности, к ее вкладу в развитие отношений между нашими странами, а также знаком уважения к Президенту Азербайджана, к стране, и азербайджанскому народу. «Должен сказать, что все это показывает не только уважительное отношение в России к руководству Азербайджана, но и в целом особое отношение россиян к Азербайджанской Республике», - заявил Михаил Гусман.

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