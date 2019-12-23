Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало никаких жалоб по поводу муниципальных выборов

23 декабря 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало никаких официальных жалоб в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

"Пока что не было поводов для какой либо обеспокоенности. Наблюдатели сообщают, что процесс выборов протекает в нормальном режиме. На горячую линию поступают обращения, они в основном связаны с уточнением кандидатами некоторых технических нюансов. Сотрудники Центральной избирательной комиссии незамедлительно отвечают на обращения и оказывают необходимую помощь", - сказал Ровзат Гасымов.

Он добавил, что по сравнению с прошлыми годами в этих выборах наблюдается большая активность.

"Заранее прогнозировать активность на муниципальных выборах очень сложно, но могу сказать, что активность выросла по сравнению с прошлыми выборами. В то же время, продолжается активное наблюдение за ходом выборов посредством веб-камер", - сообщил Гасымов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы. В ходе процесса по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование проходит в 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдают 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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