Утверждено Положение об информационной системе «Электронное сельское хозяйство»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Положения об информационной системе «Электронное сельское хозяйство».

Согласно указу, министерству сельского хозяйства совместно с Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручается обеспечить организацию, проведение и эффективное использование информационной системы; совместно с Особой службой государственной охраны - принять необходимые меры для обеспечения безопасности информационной системы «Электронное сельское хозяйство».

Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручается обеспечить координацию информационной системы «Электронное сельское хозяйство» с соответствующими государственными информационными системами и ресурсами.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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