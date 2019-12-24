Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из международных транспортных центров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратился в один из международных транспортных центров.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Считаю, что в 2019 году мы очень эффективно использовали уже существующую транспортную инфраструктуру. Созданная в предыдущий период транспортная инфраструктура позволила нам расширить масштабы сотрудничества. Что касается транспортных вопросов, я всегда делил эти вопросы на две части. Первая - внутренние транспортные проекты, вторая - проекты, требующие международного сотрудничества. Правда, эти проекты тесно связаны друг с другом. Однако мы должны были предпринимать наши шаги планомерно. В этом случае был бы достигнут успех, так и произошло. Поэтому реализация внутренних транспортных проектов позволила нам создать внутри страны очень современную транспортную инфраструктуру, и мы добились этого. Например, несмотря на то, что территория страны не очень большая, у нас есть семь международных аэропортов, все они функционируют. В шести из них осуществляются международные рейсы. С другой стороны, стремительно развивается наш морской транспорт. У нас самый большой флот на Каспии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время на судостроительном заводе, сданном в эксплуатацию в 2003 году, можно производить все виды судов.

"Недавно в Азербайджане впервые в истории было сдано в эксплуатацию судно-паром. Оно называется «Азербайджан». Был также построен и сдан в эксплуатацию нефтяной танкер «Лачин». В предстоящие годы на Бакинском судостроительном заводе будут построены и другие суда. Что касается воздушного транспорта, то в последнем отчете Давосского Всемирного экономического форума говорится, что по эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире. Есть возможности для грузоперевозок. Азербайджан в настоящее время использует свое воздушное пространство в качестве транзитного хаба", - сказал глава государства.

По его словам, одновременно в стране обновлена железнодорожная инфраструктура.

"Конечно, сдача в эксплуатацию два года назад железной дороги Баку-Тбилиси-Карс привела к большим изменениям. По эффективности железных дорог, - я вновь возвращаюсь к Давосскому форуму, - Азербайджан находится на 11-м месте. То есть, это очень высокий показатель. В то же время за последние 16 лет было построено 16 тысяч километров автомобильных дорог - и магистральных, и междугородных, и сельских. По этому показателю, по качеству дорог мы занимаем 27-е место в мире. В целом, по уровню транспортной инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мире, что является очень высоким показателем. Поэтому все сегменты транспорта в Азербайджане полностью отвечают современным стандартам. В то же время сданный в эксплуатацию в прошлом году Алятский морской торговый порт также является очень большим инфраструктурным объектом. Грузоперевалочная способность этого порта в настоящее время составляет 15 миллионов тонн, и этот объем легко можно увеличить до 25 миллионов тонн. Таким образом, этот стратегический инфраструктурный проект позволяет нам увеличить объем грузоперевозок по территории Азербайджана. Среди всех этих проектов особо хочу подчеркнуть железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, потому что по ряду причин это действительно стратегический объект. Во-первых, у нас не было железнодорожного сообщения с Турцией. Таким образом, наш экспорт или же конечным пунктом экспорта, осуществляемого по территории Азербайджана, были черноморские порты. Там также необходимо было вновь переваливать, транспортировать грузы - снова трата времени, снова потеря средств", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что возможности же портов ограничены и во многих случаях зависят от погодных условий.

"В первую очередь, порт Новороссийск. Там, наверное, в течение года примерно 20 процентов дней погодные условия не позволяют совершать грузоперевозки. Поэтому это было первоочередным вопросом. Второй вопрос заключался в том, что мы очень хорошо понимали, что если будет построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, тогда мы сможем привлечь на эту дорогу грузы не только с восточного, но и даже с южного и северного направлений, и мы добились этого. Поэтому для нас это был стратегический объект. Когда я приступил к деятельности в качестве Президента, я сразу же стал заниматься этим вопросом и изучил, как нам это реализовать. У нас тогда не было денег. Международные финансовые институты не проявляли интереса к этому проекту. Мы обратились к некоторым странам. И на это обращение не последовало ответа. Поэтому мы поняли, что должны это сделать сами и, конечно, вместе с соседними странами. В первую очередь мы провели переговоры с турецкой стороной и достигли договоренности. После этого начались переговоры с Грузией. Наибольшая его часть - это железная дорога, проходящая по территории Грузии. У Грузии не было возможностей. Поэтому мы взяли этот вопрос на себя, и с Грузией было подписано кредитное соглашение. Согласно этому кредитному соглашению, предусматривались средства в размере около 800 миллионов долларов при условии, что строительство будут вести азербайджанские компании. То есть, мы сами воспользуемся этими средствами, а после этого будет возвращен кредит", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после организации всех этих вопросов мы увидели, что сталкиваемся с некоторым международным давлением.

"Это было немного неожиданно, потому что мы хорошо знали, и глядя на карту все видят, что эта дорога очень нужна. Но некоторые западные страны выступили против этого. Несмотря на то, что мы не собирались брать у них кредит. Однако на Грузию началось давление, чтобы она не давала согласия на этот проект. Потому что если этот проект будет реализован, Армения окажется в транспортном тупике. Проармянские силы в мире, армянское лобби, диаспора и проармянские политики в открытую выступили против этого проекта. Если бы Грузия не согласилась на это, то, конечно, этот проект не был бы реализован. Мы смогли убедить руководство Грузии в том, что этот проект выгоден и для них. Будут созданы тысячи рабочих мест, Грузии на хороших условиях будет предоставлен кредит в размере примерно 800 миллионов долларов, и объем грузоперевозок через Грузию резко возрастет. После достижения соглашения я также провел откровенную беседу с руководителями некоторых западных стран и сказал: не препятствуйте нам. Если не помогаете - не помогайте. Но не мешайте нам. Потому что мы тоже можем помешать вам в некоторых вопросах. Считаю, что после этих слов уже и там удостоверились, что лучше не вмешиваться в это дело. Таким образом, в Тбилиси были подписаны документы проекта Баку-Тбилиси-Карс. Строительство завершилось 2 года назад, и сегодня мы принимаем и транспортируем по этой дороги грузы не только из ожидаемых мест, но даже из новых адресов. Это, конечно, дорога Китай-Казахстан-Каспий-Азербайджан-Грузия-Турция, одновременно грузы поступают и из Туркменистана. Во время моего визита в Туркменистан было подписано восемь документов, относящихся только к транспортному сектору. Уже соединены железнодорожные линии Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Мы смогли соединить проект Ляпис-Лазули в Афганистане с Баку-Тбилиси-Карс. Таким образом, были получены новые грузы. Уже началась перевозка грузов из России в Турцию через Азербайджан", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что по этому пути объем грузов еще больше увеличится.

"Кроме того, мы ожидаем грузы из Ирана в направлении Европы через Азербайджан. Как вам известно, Азербайджан также активно участвует в транспортном коридоре Север-Юг. Мы на своей территории завершили всю работу, связанную с этим коридором. Поэтому в результате всех этих шагов Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям, - превратился в один из международных, то есть евразийских, транспортных центров. Уверен, что в последующие годы благодаря уже осуществленным проектам и реализации новых проектов объем грузоперевозок через Азербайджан возрастет. Хочу подчеркнуть еще один вопрос. Конечно, это принесет нам долгосрочные доходы, причем в большом объеме. Но в то же время это укрепляет и международное сотрудничество, страны теснее связываются друг с другом, возникает взаимозависимость. Чтобы быть транзитной страной, необходимо наладить хорошие отношения с соседями. Так как без соседей ты не можешь стать транзитной страной. Слова, сказанные мною о нашей внешней политике, еще раз подтверждают это. Если бы не были налажены взаимовыгодные отношения с соседними странами, то сегодня невозможно было бы реализовать ни энергетические, ни транспортные проекты", - сказал глава государства.

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