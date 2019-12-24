Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Швейцарии (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Швейцарской Конфедерации Ее превосходительству госпоже Симонетте Соммаруге.

"Уважаемая госпожа Соммаруга,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Швейцарской Конфедерации.

Верю, что в предстоящий период, когда Вы вновь будете осуществлять деятельность как глава государства, мы продолжим усилия, направленные на дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией.

Пользуясь случаем, передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю наступающего Нового 2020 года", - говорится в письме главы государства.

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