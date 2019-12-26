Президент Египта поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент, Ваше превосходительство.

С чувством большой радости поздравляю Вас с днем рождения, желаю, чтобы наступающий год был для Вас благополучным.

Передаю Вам и Вашей семье наилучшие пожелания, высоко ценю Ваши дружественные отношения с Египетским государством", - говорится в поздравительном письме.

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