ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах зарегистрированы представители 20 партий

26 декабря 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, уже обратились 20 политических партий, сообщает в четверг Trend.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии был зарегистрирован полномочный представитель Партии граждан и развития.

Отметим, что ранее регистрацию прошли полномочные представители 15 политических партий — правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид", "Партии гражданской солидарности", "Партии великого созидания", "Партии Народного фронта целостного Азербайджана" (ПНФЦА), "Партии движения национального возрождения", "Партии национальной независимости", "Демократической партии Азербайджана", партии "Великий Азербайджан", "Единый Азербайджан", "Ана Ветен", партии «Тякамюль», партии «Мусават», Партии социального благосостояния Азербайджана и партии «Вахдат», Партии демократических реформ, Азербайджанской либерально-демократической партии, Партии демократического просвещения Азербайджана и партии «Современный Мусават».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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