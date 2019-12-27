В списке депутатов ПЕА есть существенные изменения - Сиявуш Новрузов

27 декабря 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) список кандидатов от партии, которые будут участвовать во внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) девятого февраля 2020 года.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

По его словам, партия выдвинула кандидатов из 123 избирательных округов. Два округа, по которым ПЕА не выдвигала кандидатов — третий избирательный округ в Нахчыване и Ханкендинский избирательный округ. Он сообщил, что в списке партии есть существенные изменения, в основном отдано предпочтение молодежи и женщинам.

Новрузов добавил, что если какой-либо член партии выдвинет свою кандидатуру вопреки решению ПЕА, он лишится доверия партии, его действия будут противоречить политике партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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