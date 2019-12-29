В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)

29 декабря 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда новых объектов в воинских частях, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Сначала министр обороны почтил память и возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в новом здании штаба №-ской воинской части, оставил запись в Книге почетных посетителей и гостей.

Затем, в ходе ознакомления с новым зданием, руководство министерства обороны было подробно проинформировано о созданных здесь условиях. Было сообщено, что трехэтажное здание штаба состоит из 70-ти служебных и административных помещений. Все помещения оборудованы мебелью и линиями коммуникаций.

Здание оснащено системой централизованного отопления, линиями электропередачи, водо- и газоснабжения.

На территории проведены работы по благоустройству и озеленению, посажены 2500 различных пород деревьев.

Затем руководство министерства, посетив ещё одну воинскую часть, ознакомилось с новопостроенным двухэтажным зданием штаба и медпунктом, переданным в пользование после капитального ремонта.

Было сообщено, что более 35-ти административных и служебных помещений штаба оснащены системой централизованного отопления, линиями электропередачи, водо- и газоснабжения, а также необходимой мебелью и оборудованием. На территории проведены работы по благоустройству, посажены 650 различных пород деревьев.

Руководство министерства также было проинформировано о двухэтажном медпункте. Было сообщено, что оснащенный современным медицинским оборудованием медпункт имеет приемное отделение, кабинеты неотложной скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, в том числе ординаторскую, стоматологическую, процедурную и другие комнаты, а также вещевой склад, аптеку и столовую. На территории проведены работы по благоустройству.

После ознакомления министр обороны дал указания в связи с дальнейшим улучшением служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, пожелал личному составу успехов в службе и поздравил с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
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