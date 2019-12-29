В Азербайджане будет проведено 100-летие Лейлы Бадирбейли

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении 100-летия Лейлы Бадирбейли.

В распоряжении говорится, что в январе 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающейся представительницы искусства театра и кино Азербайджана, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, народной артистки Лейлы Агалар гызы Бадирбейли.

Министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея народной артистки Лейлы Бадирбейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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