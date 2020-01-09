Российский эксперт предположил дальнейшую эскалацию отношений между Ираном и США

БАКУ/Trend/ - Новый инцидент между США и Ираном, вызванный на днях убийством иранского генерала в Багдаде, в результате американского ракетного удара усилил эскалацию напряженности в отношениях двух стран.

О том, как будут развиваться дальнейшие отношения между Ираном и США, о возможном выходе Ирана из ядерной сделки, и как следствие этих процессов как изменится ситуация в регионе Ближнего Востока, своим мнением поделился с Trend известный российский политолог в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

«Иран не готов воевать с США, и в Белом доме это также понимают. Достаточно показательной, в этом смысле, является ответная иранская ракетная атака в адрес военных баз США в Ираке, которая тут же завершилась официальным заявлением Тегерана, что «пропорциональный ответ завершён». Америка для Ирана недосягаема, к счастью или сожалению для кого-то. Надо также понимать, что в Белом доме и Пентагоне адекватно оценивают военную мощь Ирана. Хотя бы, на примере того же Ирака в 2003 году, когда все убедились, что резкие слова и заявления не имеют ничего общего с реальными боевыми возможностями.

На фоне текущих событий, наверное, такая констатация выглядит странной, но Ирану в какой-то степени повезло, что президентом США является именно Дональд Трамп, который имеет предпосылки как минимум для трёх войн – Иран, Северная Корея, Венесуэла, – но так и не решился пока начать ни одну.

Поэтому Трамп продолжает запугивать Тегеран словами, что рушит силовой имидж США, которые почти никогда не угрожали никому больше одного раза. Трамп же занимается этим постоянно. В Тегеране, в свою очередь, тоже адекватно оценивают эти повадки «нового Вашингтона» и грамотно ими пользуются. Полагаю, американо-иранские отношения будут накаляться и дальше», - пояснил Григорий Трофимчук.

По оценкам российского эксперта, у США нет другого выхода, кроме как идти на политическое переформатирование Ирана, с последующим выходом на каспийское побережье.

«Сегодня Тегеран может сколько угодно заявлять о своём выходе их ядерной сделки, но США уже не дадут этому случиться, тем более что и президентство Трампа не вечно. И уж тем более с учётом того, что ядерное оружие Тегерана, в отличие от мифических иракских «пробирок», разработок 2003 года, это почти реальность. Но даже если бы у Ирана была сейчас в руках атомная бомба, то территории США это бы никак не угрожало»,-предположил российский политолог.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту был убит руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за убийство генерала взял на себя Пентагон.

«США столкнутся с негативными последствиями своих действий», - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф в своем аккаунте в Twitter. Вслед за этим правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.

В свою очередь правительство Ирана заявило о том, что Тегеран полностью отказывается соблюдать свои обязательства по ядерному соглашению, но вместе с тем, готов продолжать переговоры с "пятеркой" стран-посредников.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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