Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммада Абунайана и исполнительного директора компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Джамиля аль-Рамахи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад вас видеть. Хотел бы поздравить вас с очень важным Исполнительным договором, подписанным сегодня с компаниями ACWA Power и Masdar, являющимися ведущими компаниями в энергетическом секторе, в особенности в секторе возобновляемых энергетических ресурсов. Этот договор откроет новую страницу в развитии энергетических проектов в Азербайджане, потому что возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе. Азербайджан уже обеспечивает свои запасы электроэнергии, а также экспортирует ее. Однако наша цель заключается в привлечении инвесторов в сектор возобновляемой энергии, и значение Исполнительного договора заключается в том, что ветряная и солнечная электростанции будут построены за счет средств инвесторов. Таким образом, вы проявляете интерес к работе в Азербайджане. Мы считаем это доверием к нашей стране, нашему будущему, потому что это – очень крупные инвестиции. Мне сообщили, что после подписания сегодня Исполнительного договора есть еще некоторое время для подготовки других договоров, и мы надеемся, что в нынешнем году примем участие в церемонии закладки фундамента солнечной и ветряной электростанций. Это очень важные для нас проекты.

Как я уже отметил, Азербайджан вложил в электроэнергетический сектор крупные инвестиции, линии электропередачи соединяют нас с соседями. Мы вложили крупные инвестиции в производство электроэнергии. Сегодня у нас имеются 1000 мегаватт дополнительных электроэнергетических мощностей, и мы экспортируем их, имеем рынки экспорта. Хочу также сообщить вам, что наши инвестиции в данном секторе отмечаются ведущими международными институтами, в частности, Давосским всемирным экономическим форумом. По индексу доступности электроэнергии они удостоили Азербайджан второго места в мире. Вся наша страна обеспечена линиями электропередачи, и, как я уже отметил, сегодня Азербайджан стал экспортером. Также недавно, чуть более месяца назад, мы вместе с нашими партнерами завершили важный газопроводный проект TANAP, который уже достиг границ Европейского Союза. Чем больше энергии мы получим от солнца и ветра, тем больше природного газа сэкономим для собственных нужд и экспорта. Поэтому я придаю огромное значение сегодняшней церемонии. Она свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути. Это также показывает, что Азербайджан создал прекрасные условия для инвесторов.

Ваши инвестиции будут измеряться сотнями миллионов долларов. Общий объем электроэнергии составит 440 мегаватт. Это действительно станет большим преобразованием в Азербайджане с точки зрения возобновляемой энергии. Я также рад, что ваши компании избраны в качестве партнеров в данных проектах. Считаю, что это не было неожиданностью. Мне сообщили, что у ACWA Power имеется в общей сложности более 30 тысяч мегаватт электроэнергии, она также производит 8 тысяч мегаватт электроэнергии в области возобновляемой энергии. Masdar производит 4 тысячи мегаватт возобновляемой электроэнергии. Так что вы являетесь достаточно опытными и ведущими компаниями в этой области. Поэтому очень рад вас видеть. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным, все проекты и технические вопросы будут решены своевременно. Мы начнем эти два крупных проекта, и они позволят в дальнейшем привлечь в Азербайджан другие инвестиции, других инвесторов, потому что наша страна богата ветром и солнцем. Порой ветер создает какие-то неудобства, но в то же время очищает воздух. А сейчас ветер и солнце будут служить нашему энергопроизводству, благодаря которому будет сэкономлено большое количество природного газа для внутреннего пользования и экспорта. Еще раз добро пожаловать, и хочу еще раз поблагодарить вас за решение стать инвесторами в Азербайджане.

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Председатель правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммад Абунайан сказал:

- Господин Президент, разрешите выразить Вам признательность и передать приветствия нашего правительства, Короля и Наследного принца. Прекрасные отношения, которые Вы уже наладили с правительством Саудовской Аравии, нашими руководителями, можно приводить в пример. Благодаря доверию, оказанному Вами компании Саудовской Аравии, мы сейчас уже сможем осуществить в Азербайджане Ваши планы, связанные с возобновляемой энергией. Что касается инвестиций, экономических и социальных благ, то мы сможем реализовать Ваши ожидания с точки зрения привлечения возобновляемой энергии к нашим проектам. Мы направим ресурсы Азербайджана на использование в иной энергетической генерации. Мы усовершенствуем топливный баланс для достижения наиболее оптимизированного экономического решения для Азербайджана. Очень рад и действительно признателен Вам за то, что выбрали нас, так как это отражает Ваше доверие к отношениям с Саудовской Аравией. Применяемая Вами детальная программа произвела на нас очень позитивное впечатление. Действительно в процессе – техническом, коммерческом, договорном процессах использован лучший опыт. У нас большой опыт, связанный с работой с другими странами и началом программ возобновляемой энергии. Однако Азербайджан отличается уникальностью, потому что вы уже приступили к реализации программы. Вы очень профессионально и прозрачно привлекли лучшие компании для ведения конкуренции. Вы также применили очень редкие ценности конкуренции.

Господин Президент, эти инвестиции будут соответствовать нашим политическим отношениям, которые находятся на высоком уровне. Кроме того, как постоянно отмечает наш Наследный принц, мы хотим видеть также прочные экономические связи, поддерживающие политические отношения.

Господин Президент, это – начало вложения Саудовской Аравией инвестиций, которые охватят различные сферы.

Господин Президент, как Вам известно, наши отношения находятся на высоком уровне. Что касается социальной сферы, то в минувшем году в Азербайджане побывало более 100 тысяч наших туристов. Ежегодно число туристов увеличивается на 20-30 процентов. Это говорит о том, что сегодня отношения охватывают не только политическую, социальную, но и экономическую сферу. Положительный момент заключается в том, что это уже происходит в Азербайджане.

Господин Президент, мы вместе осуществляем данные проекты для реализации Ваших взглядов. Что касается экономических, социальных ценностей, то мы проведем тренинги для местных граждан, передадим знания ноу-хау. Наши акционеры, правление в компании ACWA Power приняли решение об использовании Азербайджана в качестве платформы для региона. Вам известно, что это делается не только для Азербайджана. Поэтому с апреля наш офис начнет осуществлять здесь полноценную деятельность. Мы будем заниматься проведением тренингов для развития человеческого капитала. Потому что под Вашим руководством в этой стране появился огромный человеческий капитал, и мы постараемся использовать это на международном уровне. Да, это будет сделано для проекта, который мы стремимся развивать в Азербайджане. Но в то же время мы будем использовать человеческий капитал для повышения конкурентоспособности и потенциала в мировом масштабе. Мы верны нашим обязательствам, и я передаю Вам приветствия нашего правительства. В то же время в данном проекте мы берем на себя обязательство с точки зрения здоровья и безопасности труда, времени, качества, надежности. Стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов. Одновременно мы привержены здесь долгосрочному сотрудничеству, связанному как с возобновляемыми источниками, так и высокоэффективным производством газа, топлива. Очень рады находиться здесь. Да, мы – саудиты, однако работаем и будем работать как местная компания, потому что мы гордимся тем, что являемся частью вашей системы, частью развития в Азербайджане и регионе. Встреча с Вами – действительно честь для меня. Счастлив, что Вы предоставили нам возможность для этой встречи. Я очень рад. Знаю, что у Вас напряженный график работы. Мы признательны Вам за предоставление такой возможности. Благодарю, господин Президент.

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Президент Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю вас за добрые слова о нашей стране. Прошу вас передать мои личные приветствия и наилучшие пожелания Его величеству Королю Салману, Наследному принцу. Как вы отметили, связи между Саудовской Аравией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне, мы - дружественные, партнерские и братские страны. Я бы назвал эти связи братскими. Мы поддерживаем друг друга в международных институтах. Взаимодействуем в ООН, Организации исламского сотрудничества. Как вам известно, недавно Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения. Мы будем председательствовать в этой организации в течение трех лет. При вашей поддержке и при поддержке друзей из Объединенных Арабских Эмиратов мы как председатель организации хотим быть очень активными, поддерживать членов организации и их интересы, создать более прочное единство внутри данной структуры. Конечно, как мы всегда отмечаем во время обсуждений с моими друзьями, руководителями вашей страны, связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном сегодня необходима экономическая поддержка. Поэтому мы всегда говорили о том, как довести экономическое сотрудничество до уровня политического сотрудничества. Это нелегко, однако сегодня мы предприняли очень важный шаг. Это действительно открывает путь для многих других инвесторов. Они увидят, что здесь присутствуют ACWA Power и Masdar, вкладывают сотни миллионов долларов инвестиций, верят в наше будущее. Поэтому вслед за вами придут многие другие инвесторы. Кроме того, мы уже увидели интерес к данной сфере в процессе отбора партнеров. Эти интересы создаются многими факторами. Во-первых, политическая стабильность, прогнозируемость, экономическое развитие, а также диверсифицированная инфраструктура, возможности экспорта в Азербайджане. Как я уже отметил, сегодня мы экспортируем не только нефть и газ, но и электроэнергию. Есть большой потенциал, особенно в секторе возобновляемой энергии. Так что данный проект очень важен для нас. Хочу поблагодарить вас за принятие этого решения. Как вам известно, такие важные решения принимаются при поддержке правительства. Мы знаем, что правительство Саудовской Аравии поддерживает данное решение, и очень благодарны за это. Это - еще один признак тесных дружественных связей между нами.

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Исполнительный директор компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Джамиль аль-Рамахи сказал:

- Господин Президент, разрешите от имени моего правительства, Объединенных Арабских Эмиратов и акционеров компании Masdar поблагодарить Вас за предоставление нам этой возможности. Мы взяли на себя обязательство участвовать в Ваших планах, направленных на декарбонизацию, поддерживать их. Мир, сокращая зависимость от традиционных методов энергопроизводства, идет в направлении декарбонизации, к более чистому будущему. Компания Masdar уделяет внимание устойчивым городским общинам, возобновляемой энергии и технологиям будущего.

Господин Президент, для нас большая честь участвовать в этом процессе и быть избранными Вами. Знаем, что не будь Вашей поддержки, четкой инструкции, Вашего подхода, мы не сидели бы здесь перед Вами.

Еще раз большое спасибо, господин Президент. Можете довериться нам в вопросе достижения результата, которым будет гордиться страна и мир, иншаллах.

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Президент Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо. Сегодня мы являемся свидетелями нового этапа в развитии энергетических проектов в Азербайджане. Очень рад начинать нынешний, 2020 год с такого важного события. Оно будет иметь хорошее будущее, еще более сблизит наши страны. Вы отметили туристов из Саудовской Аравии. Считаю, что число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов такое же. Также растет число азербайджанцев, посещающих ваши страны. Это связано не только с тем, что мы предлагаем туристам. Причина в том, что люди чувствуют себя комфортно. Азербайджанцы, посещая ваши страны, а ваши граждане, находясь в Азербайджане, чувствуют себя как дома. Церемония подписания этого Исполнительного договора также усилит связи между нашими странами.

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