Фундаментальный принцип внутренней и внешней политики Азербайджана - повышение социального благосостояния населения (ВИДЕО)

15 января 2020 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев лично принимает назначенных на должность чиновников, а общественность становится очевидцем проведенных с ними обсуждений, сделанных замечаний и напутствий.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah." сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли. По его словам, Президент Азербайджана особо подчеркивает на этих встречах, что чиновники должны быть рядом с народом.

"Это дает основание полагать, что интересы граждан Азербайджана являются фундаментальной основой, которую государство считает приоритетом. Несомненно, успешное исполнение поручений Президента, решение поставленных им перед руководителями местных и центральных органов исполнительной власти задач внесет большой вклад в укрепление государства, в обеспечение благосостояния и безопасности азербайджанского народа", - сказал Ахмедли.

Политолог отметил, что социальная политика заключается не только в повышении пенсий, пособий и зарплат.

"Социальная политика имеет различные направления. Среди них и реализация инфраструктурных проектов, строительство школ и больниц, в том числе обеспечение потребности населения в энергоресурсах. Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает свою потребность в энергетической сфере" - отметил Ахмедли.

По его словам, фундаментальным принципом внутренней и внешней политики независимого Азербайджана является повышение социального благосостояния населения.

"В целом, Азербайджан по сути социальное государство. В период руководства Президента Ильхама Алиева гражданское общество, его интересы составили приоритетное направление как внешней, так и внутренней политики Азербайджана. Меры, направленные на повышение зарплат, развитие социальной инфраструктуры, а также улучшение благосостояния граждан из уязвимых групп населения, за последние 15 лет значительно повлияли на повышение уровня жизни азербайджанского народа", - подытожил Джейхун Ахмедли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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