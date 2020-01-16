Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджана «О создании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджана» № 106 от 12 марта 1999 года.

В распоряжении говорится, что состав Комиссии, созданной в соответствии с первой частью распоряжения, представлен в нижеследующей редакции:

Председатель комиссии:

Руководитель Администрации Президента Азербайджана

Члены комиссии:

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджана

Министр внутренних дел Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана

Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

Начальник Службы внешней разведки Азербайджана

Секретарь комиссии

Заведующий сектором по вопросам миграции и гражданству отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана.

Из второй части исключаются слова «...военные вопросы».

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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