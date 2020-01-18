ЦИК Азербайджана: Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия

18 января 2020 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предприняла все необходимые шаги, чтобы кандидаты в равных условиях могли проводить агитационную кампанию.

Об этом сказал журналистам зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в субботу Trend.

Гасымов отметил, что для этого отведены открытые и закрытее места во всех округах и на территориях всех районов, напомнив, что всего по республике определено 270 открытых и закрытых мест для ведения предвыборной агитации.

«Эти места в распоряжении кандидатов. Информируя окружные избирательные комиссии, кандидаты могут пользоваться ими. В связи с платной агитацией в ЦИК обратились примерно 40 СМИ, возможностями которых также могут воспользоваться кандидаты».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы (ФОТО)
Политика 11:55
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана
Общество 17 января 15:11
Правящая партия Азербайджана отказалась от бесплатного телеэфира
Политика 17 января 14:37
В Азербайджане завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты
Политика 16 января 18:00
Ровзат Гасымов о правилах выдвижения кандидатов в депутаты
Политика 16 января 17:28
Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане
Политика 16 января 15:30
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 13-17 января
Энергетика 12:19
В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат еще 1500 единиц жилья
Общество 12:15
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы (ФОТО)
Политика 11:55
Бакинский шёпот кямана (ФОТО)
Культура 11:54
Суд отказал в рассмотрении иска о полном запрете на ископаемое топливо в США
США 11:49
Казахстанская нефтегазовая компания привлечет сопроводительные услуги строительства скважин
Тендеры 11:44
Грузинская компания Imereti Greenery планирует развивать новое направление
Бизнес 11:44
Министр: В Азербайджане будут созданы новые центры DOST
Экономика 11:34
Туркменистан подпишет контракты на закупку средств защиты сельхозкультур
Бизнес 11:20