Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)

22 января 2020 03:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 21 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран Ханом.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Премьер-министр Имран Хан отметил, что Пакистан поддерживает справедливую позицию нашей страны в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и никогда не устанавливал дипломатических отношений с агрессивной Арменией.

Подчеркнув стремительное развитие туризма в Азербайджане, в особенности большой рост числа туристов из мусульманских стран, Имран Хан сказал, что его страна намерена воспользоваться опытом Азербайджана в этой области.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в кашмирском вопросе. Глава государства также подчеркнул, что наша страна поддерживает Пакистан в рамках Движения неприсоединения.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
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