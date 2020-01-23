ЦИК Азербайджана расследует случай с подкупом избирателей кандидатом

23 января 2020 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кандидат в депутаты от 99-го Шамкирского сельского округа Зейналов Турал Аллахверди оглу допустил несправедливость в своем избирательном округе.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред Комиссии Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

Информация об этом поступила в ЦИК от других кандидатов в депутаты: «Турал Зейналов раздавал избирателям продукты, пытаясь подкупить их. Информация об этом есть и в Facebook, и сам Зейналов поделился соответствующими фотографиями в своем профиле. Такие случаи должны быть пресечены, и для кандидатов созданы равные условия».

На заседании ЦИК были принято решение о расследовании в отношении названого кандидата.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на девятое февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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