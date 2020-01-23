В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 22 января 2020 23:02)

БАКУ /Trend/ - 22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

На встрече были обсуждены двусторонние связи, состоялся обмен мнениями об опыте Азербайджана в период председательства в Совете Безопасности ООН, подчеркнута роль нашей страны в энергетической безопасности Европы и, в целом, в безопасности региона. Были затронуты экономические связи между Азербайджаном и Швейцарией, выражено удовлетворение развитием этих отношений.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в области возобновляемой энергии в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев проинформировал о реализуемых в нашей стране проектах возобновляемой энергии. Была отмечена возможность использования возобновляемой энергии в туристической, транспортной и сельскохозяйственной сферах. Было подчеркнуто, что альтернативная энергия имеет большой потенциал в Азербайджане.

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