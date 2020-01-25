Официальные лица Азербайджана ведут переговоры о предоставлении помощи Турции в связи с землетрясением

Баку/Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева официальные лица Азербайджана ведут переговоры с турецкими коллегами по оказанию помощи и технической поддержки в связи с землетрясением в Турции.
Об этом сообщили в субботу Trend в Кабинете министров Азербайджана.
Консультации ведутся на различном уровне, как через турецкое посольство в Азербайджане, так и напрямую.
Отметим, что в результате землетрясения в городах Элязыг и Малатья погиб 21 человек и около полутора тысяч было ранено.
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