Эльхан Алескеров и Шаир Рамалданов обсудили на экспертной площадке Baku Network текущий уровень ВС Азербайджана и военно-политическую ситуацию в регионе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку с участием директора Экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и полковника в отставке Шаира Рамалданова были обсуждены вопросы в сфере военного строительства в Азербайджане, в частности уровень подготовки Вооруженных сил, а также военно-политическая ситуация в регионе.

Эксперты отметили высокий уровень подготовки и растущую мощь национальной армии Азербайджана.

По словам политолога Эльхана Алескерова, международные эксперты и авторитетные организации высоко оценивают уровень боевой подготовки азербайджанских солдат и офицеров, растущую мощь национальной армии и военного арсенала.

В свою очередь полковник в отставке Шаир Рамалданов подчеркнул высокий уровень знаний и работы командного штабного состава, а также эффективность проводимых учений.

«Азербайджанские солдаты и офицеры показывают лучшие результаты не только в ходе военных учений, но и на региональном уровне. На мой взгляд, по уровню боевой и военной подготовки и профессионализму азербайджанская армия занимает первое место в регионе. Это значит, что в Азербайджане выросло новое поколение военнослужащих, обладающих высоким уровнем знаний и управления в этой сфере. В то же время Азербайджан открыт для военно-технического сотрудничества, о чем свидетельствуют активное участие страны в натовских миротворческих программах, а также высокие показатели на различных военных мероприятиях регионального и международного уровня», - сказал Рамалданов.

Эксперты отметили и высокий интеллектуальный потенциал военнослужащих Азербайджана.

Особо была подчеркнута большая поддержка и забота об армии со стороны государства. «Ярким примером этого является личный вклад Президента Ильхама Алиева в развитие военного потенциала национальной армии и укрепление боевого духа в ее рядах. Регулярные посещения главой нашего государства воинских частей и встречи с солдатами и офицерами национальной армии являются огромным подспорьем и стимулом для усиления военной мощи Азербайджана», - сказал Эльхан Алескеров.

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