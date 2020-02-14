Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 февраля Президент Азербайджана Республики Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему "Энергетическая безопасность".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана выступил на круглом столе.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Минувший год был знаменательным для нашей страны и, думаю, для энергетической безопасности Европы, так как мы вместе с партнерами успешно завершили основной газопровод TANAP, достигший турецко-греческой границы. Это означает, что три из четырех сегментов Южного газового коридора уже успешно завершились. Что касается последнего сегмента, то проект ТАР будет завершен в конце нынешнего года. Таким образом, будет сдана в эксплуатацию интегрированная система трубопроводов протяженностью 3,5 тысячи километров. Это – один из основных инфраструктурных проектов в нашем регионе. Конечно, это очень важно для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы.

В конце текущего месяца мы будем принимать традиционный Консультативный совет Южного газового коридора, который ежегодно проводим в Баку с целью рассмотрения проделанной работы и планирования предстоящих дел. Надеюсь, участников будет много. Сегодня мы работаем с новыми странами в связи с будущими проектами. Потому что Южный газовый коридор соединяет семь стран – Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию. А три балканские страны – Босния и Герцеговина, Монтенегро и Хорватия уже подписали с нами меморандум о взаимопонимании в связи с присоединением к проекту на второй фазе, в частности, предусматривающей строительство Ионическо-Адриатического трубопровода, проходящего через территорию этих стран. В техническом отношении это возможно, с точки зрения запасов газа – тоже. Мы увеличили добычу, и конечно, будет потребность в большей поддержке со стороны Европейской комиссии. Потому что если данный проект также будет включен в число проектов, отвечающих общим интересам Европейского Союза, то его реализация пойдет быстрее. Некоторые страны, работающие с нами над Южным газовым коридором, впервые в истории будут иметь возможность обладать альтернативными источниками поставок. Альтернативный источник – это не только маршрут, так как, касаясь безопасности, мы должны говорить об источнике. В нашем лице транспортировка азербайджанского газа на европейский, турецкий рынки является новым источником и новым маршрутом. Считаю, что в этом преимущество нашего проекта, поэтому Европейский Союз оказывает ему сильную поддержку. По этой причине, несмотря на то, что завершающие работы будут проведены до конца нынешнего года, мы можем считать Южный газовый коридор уже завершившимся проектом.

Между тем, Азербайджан остается очень стабильным поставщиком нефти. С 2006 года, когда был открыт трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, не случилось никаких перебоев, форс-мажорных ситуаций или проблем. С геополитической и технической точек зрения реализовать его было тоже очень сложно, так как он впервые соединял Каспийское и Средиземное моря.

Для некоторых стран, в том числе европейских, азербайджанская нефть составляет около 40 процентов их потребления. Поэтому мы будем продолжать оставаться надежным партнером как поставщик нефти. Недавно мы продлили контракт с компанией ВР. До 2050 года у нас будет относительно стабильный производственный профиль. Поэтому проводятся разведочные работы по новым проектам. В настоящее время мы переживаем вторую фазу, если так можно сказать, нефтяного бума. Многие крупные компании возвращаются и привлекаются к новым проектам, это позволит нам не только сохранить, но и повысить производственный профиль.

Мы являемся активными членами ОПЕК+. Одна из ее встреч по нашему приглашению состоялась в Баку. Когда в 2016 году в Давосе был задан вопрос "Что можно сделать в связи с ценами на нефть?", я ответил, что было бы хорошо, если основные страны ОПЕК и не-ОПЕК соберутся и договорятся друг с другом. Рад, что это произошло. Думаю, что это должно продолжаться. Считаю, что особенно сейчас, несмотря на все трудности в странах-производителях нефти в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, - господин Бироль представил очень интересную информацию, - учитывая причины падения цен на нефть, а также то, что они могут понизиться и дальше, продолжение сотрудничества ОПЕК+ очень важно. Потому что сегодня у нас ситуация такова, что страны ОПЕК и не-ОПЕК действуют в одной организации. Другой такой организации и сотрудничества у нас нет. Порой не могут прийти к договоренности внутри одной организации. У нас же есть этот уникальный формат, и мы не должны его упустить.

В заключение о возобновляемой энергии. В Азербайджане этому также уделяется большое внимание. В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии. В январе нынешнего года мы подписали с ведущими компаниями, специализирующимися на возобновляемой энергии, два договора о строительстве станций на 440 мегаватт, работающих на ветряной и солнечной энергий. Эта работа полностью будет осуществлена за счет иностранных инвестиций, в связи с этим у нас есть дополнительно по меньшей мере 5 предложений. Наша страна богата нефтью, газом, солнцем, ветром. Несколько станций ветряной энергии могут быть сооружены на Каспийском море. Для этого имеются большие возможности. Однако я абсолютно уверен, что мы должны делать это осторожно, так как энергетическая станция на 440 мегаватт должна быть глубоко интегрирована в нашу систему, чтобы в отсутствие ветряной и солнечной погоды в выработке электроэнергии не возникало никаких перебоев, и электроснабжение не прерывалось. Благодарю вас за предоставленную возможность довести данный вопрос до вашего внимания.