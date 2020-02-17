Президент Азербайджана показал высокий уровень политического и дипломатического опыта - политолог

Политика 17 февраля 2020 09:29 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана показал высокий уровень политического и дипломатического опыта - политолог

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана показал свой политический и дипломатический опыт на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом сказал Trend директор Кавказского центра политического анализа, эксперт по международному управлению Ахмед Алили.

По словам Алили, он следил за мнениями экспертного сообщества по поводу встречи в социальных сетях, и всем было ясно, что Президент Азербайджана показал высокий уровень политического и дипломатического опыта: "На дебатах явно чувствовалось, что Президент Ильхам Алиев ведет себя более уверенно. Это всем было ясно и все про это писали. Особенно внимание экспертного сообщества привлекли невербальные контакты Президента Ильхама Алиева с аудиторий. В момент дебатов Президент Ильхам Алиев все время был в контакте с залом, что для многих стало показательным фактором, в том плане, что его поддерживала аудитория. Мировая общественность подметила, что разрыв между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном был очень большим и очевидно не в пользу армянского премьера. И результаты встречи ни у кого не вызывают сомнений, ни у европейских ученых, ни у экспертного сообщества. Президент Ильхам Алиев одержал однозначную победу".

По словам политолога, самой главной победой Азербайджана является то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев вывел руководство Армении на публичный диалог на международной площадке: "Очень долгое время руководство Армении избегало альтернативных платформ для диалога. Политическая элита Армении все время настаивала на том, чтобы диалоги по карабахскому урегулированию велись только в рамках Минской группы ОБСЕ. Бывшее руководство Армении всегда отказывалось от подобных форматов. Однако Пашинян огласился на диалог, загнав тем самым себя в дипломатический капкан. Сам факт того, что премьер Армении принял участие в диалоге на международной платформе и публично встретился с Ильхамом Алиевым можно считать победой Азербайджана и главы государства. Когда такие встречи ведутся в открытом формате, то это вдвойне приятно, так как в этом случае очевидна разница между Президентом Азербайджана и премьером Армении, не в пользу второго".

Что касается аргументов которыми парировал Президент Ильхам Алиев, то по мнению эксперта, у Президента Азербайджана всегда были весомые аргументы, но по причине того, что переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию зачастую ведутся за закрытыми дверями, они не всегда слышны для широкой аудитории: "До вчерашнего диалога Армении было на пользу именно то, что переговоры велись за закрытыми дверями. В этом случае у руководства Армении оставалось место для манипуляций, в первую очередь, своим народом. Но вчерашние дебаты были открытыми и позволили Президенту Ильхаму Алиеву не только продемонстрировать мировой общественности свое мастерство, но и донести истину. Другими словами, это был сеанс образования для международных акторов и мастер-класс для Пашиняна. Президент Азербайджана показал руководству Армении как нужно вести такие переговоры. Я думаю, что встречи подобного формата должны продолжаться и другие международные организации должны содействовать этому".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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