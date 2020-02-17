Отмена результатов в округах с нарушениями не скажется на общих итогах выборов - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Даже если будут аннулированы результаты голосования на всех участках, где были сняты видеоматериалы в связи с нарушениями, распространенные в социальных сетях, это никак не повлияет на общие итоги выборов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

Панахов отметил, что эти видеозаписи сняты примерно в 3% избирательных участков: «Иногда у людей складывается впечатление, будто нарушения произошли по всей стране, но это не так. Конечно, хотелось бы, чтобы таких негативных случаев не было. Но я всегда говорю, что по всем негативным инцидентам будет очень серьезный подход в полном соответствии с законодательством, а виновники будут строго наказаны».

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)