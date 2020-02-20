Парламентские выборы в Азербайджане блестяще освещены в прессе Швейцарии

БАКУ /Trend/ - На сайте Торговой палаты Швейцарии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии опубликована статья "Что обещают реформы в Азербайджане швейцарским компаниям?".

Как передает в четверг Trend, в статье отмечается, что проводимые в Азербайджане структурные и экономические реформы в 2019 году достигли своего пика. В государственном управлении осуществлена политика омоложения, исполнительные структуры были реконструированы. Реформами не был обойден и парламент страны. Для приведения законодательного органа в соответствие с растущими темпами реформ в стране проведены внеочередные парламентские выборы.

Было подчеркнуто, что в ходе выборов, которые состоялись в Азербайджане девятого февраля, за 125 депутатских мандатов боролись свыше 1300 кандидатов, что говорит о проведении выборов в условиях высокой конкуренции. Также в статье отмечается, что выборы отражают волеизъявление народа, и ожидания от нового парламента заключатся в дальнейшем ускорении процесса реформ.

В статье далее приводятся показатели экономического роста Азербайджана в результате проведенных реформ. Подчеркивается рост ВВП в 2019 году на 2,2 процента, ненефтяного сектора - на 3,5 процента. Сообщается, что за отчетный период инфляция составила 2,6 процента, а стратегические валютные резервы, увеличившись на 6,4 миллиарда, достигли 51 миллиарда долларов США. Благодаря реформам в налоговых и таможенных сферах, налоговые поступления в бюджет в 2019 году увеличились на 3,5 процента.

В статье особо подчеркивается, что реформы проведенные в Азербайджане не остались вне внимания и международных организаций. Таким образом, Азербайджан был внесен в отчете Всемирного банка Doing Business 2019 в число 20 передовых стран-реформаторов, а в рейтинге Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума продвинулся на 11 пунктов, заняв 58-ю строку.

В заключение отмечается, что реформы в Азербайджане создают обширные возможности и для швейцарских компаний, успешный бизнес-опыт таких компаний, как Stadler Rail и Holcim, должен вдохновлять другие швейцарские компании на концентрации внимания на Азербайджан, предлагающий чрезвычайно благоприятные возможности, учитывая политическую стабильность и экономический потенциал.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )