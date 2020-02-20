ЦИК Азербайджана рассматривает обращения по парламентским выборам
БАКУ /Trend/ - Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает в четверг Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.
Он отметил, что на заседании будут рассмотрены обращения в связи с парламентскими выборами.
На обсуждение были вынесены обращения по 99-му Шамкирскому сельскому округу, 27-му Сабунчинскому второму округу, 121-му Лачинскому округу, и принято решение о направлении их в соответствующие окружные избирательные комиссии на рассмотрение.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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