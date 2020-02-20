ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования еще по одному избирательному участку

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение в связи с 40-м Кяпязским вторым (Гянджа) избирательным округом.

Как сообщает в четверг Trend, было рассмотрено обращение кандидата из вышеуказанного округа Ситары Зейналовой и других. Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что кандидаты попросили аннулировать решение окружной избирательной комиссии в связи с выборами.

"В ходе расследования правонарушения были выявлены всего на одном избирательном участке. В связи с этим предлагаю объявить итоги голосования по 8-му избирательному участку недействительными", - сказала Мухтарова.

Данный вопрос был обсужден, и предложение было принято после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)