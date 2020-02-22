Азербайджан и Турция укрепят диаспорскую деятельность - Администрация президента

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция укрепят диаспорскую деятельность. Об этом сказали Trend в Администрации президента Турции.

Было отмечено, что это является на сегодня одним из наиболее важных вопросов: "Несмотря на то, что Азербайджан и Турция выступают с правильной позиции, против обоих государств сегодня, к сожалению, ведется серьезная пропаганда, в особенности на Западе. Укрепление диаспорской деятельности станет важным шагом в деле предотвращения пропаганды против наших стран".

В Администрации президента Турции добавили, что скоро на повестку дня будет вынесено создание совместной диаспоры: "Турция заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном во всех областях".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)