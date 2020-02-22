В ЦИК Азербайджана началось заседание в связи с итогами парламентских выборов

БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля.

Как сообщает в субботу Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым, в ходе него будут рассмотрены обращения в связи с выборами.