Аннулированы итоги голосований на одном из участков Товуз-Газах-Агстафинского округа

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая проходит в связи с результатами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, рассмотрено обращение по поводу 106-го Товуз-Газах-Агстафинского избирательного округа.

Как сообщает в понедельник Trend, кандидат от вышеуказанного округа Муталлим Рагимов обратился в ЦИК, и сообщил о правонарушениях на некоторых участках в день голосования.

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов сообщил, что обращение было рассмотрено Комиссией, в результате чего были установлены законные основания для аннулирования итогов голосования на 21-м участке избирательного округа. Ибрагимов преложил объявить результаты выборов на данном участке недействительными. Предложение было принято в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)